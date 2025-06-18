Edirne'de Trafik ve Asayiş Denetimi Gerçekleştirildi
Edirne Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Karaağaç Mahallesi'nde asayiş ve trafik denetimi yaptı. Denetimde 184 kişi sorgulanırken, 62 araç kontrol edildi ve 5 sürücüye para cezası uygulandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi.
Polis ekipleri uygulamada 184 kişi sorguladı, 62 aracı kontrol etti.
Denetimde 5 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel