Edirne'de trafik kazasında hayatını kaybeden baba, oğul ve yeğen Ordu'da defnedildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba, oğul ve yeğenin cenazeleri Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine aile ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit de taziyeleri kabul etti.
Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday yüklü traktör römorku ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında ölen baba, oğlu ve yeğeninin cenazeleri Ordu'da toprağa verildi.
Mustafa Karayiğit (34), oğlu Emir (12) ve yeğeni Beytullah Karayiğit'in (18) cenazeleri Ordu'nun Çaybaşı ilçesine getirildi.
Köklük Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Karayiğit ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Mustafa, Emir ve Beytullah Karayiğit'in cenazeleri, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.
Öte yandan vefat edenlerin akrabası olan Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, törene katılarak taziyeleri kabul etti.