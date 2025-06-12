Edirne'de Trafik Kazası: İki Yaralı
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
C.B. idaresindeki 22 AB 292 plakalı otomobil, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda A.A'nın kullandığı 16 JTY 84 plakalı otomobille çarpışıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel