Edirne'de trafik kazasında traktörde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Edirne'nin Kırcaasalih beldesinde tırla çarpışan traktör sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de, tırla çarpışan traktörün sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sırbistan vatandaşı G.M'nin kullandığı AL 027 ZZ plakalı tır ile M.A. idaresindeki 22 KE 886 plakalı traktör, Edirne-Uzunköprü kara yolunun Kırcaasalih beldesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sıkıştığı traktörden, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralı traktör sürücüsü olay yerindeki ilk tedavisinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.