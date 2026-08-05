Keşan'da Metruk Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tek katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Yörük Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerindeki tek katlı metruk evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede evin tamamını sardı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede oturanlar da hortumlarla su sıkarak destek verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı