Tek katlı evin müştemilatı yandı

EDİRNE'de tek katlı evin müştemilatında çıkan yangın, hasara neden oldu

Yangın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hacı Osman Sokak'taki Yusuf Zülf'e ait tek katlı müstakil evin müştemilatında çıktı. Müştemilattan çıkan dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin eve ve bitişikteki binalara sıçramaması için çalışan itfaiye ekipleri, tazyikli suyla müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışması yapılan ve kimsenin yaşamadığı öğrenilen müştemilat, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,