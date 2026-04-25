Edirne'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 UU 436 plakalı otomobil, Kılıçköy yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Çakıcı