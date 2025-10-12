Edirne'de Su Kesintileri Son Bulacak

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Süloğlu Barajı'ndan kente su alınan hattın yenilenmesiyle kesintilerin sona ereceğini belirtti.

Gencan, Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilere, kentteki su kesintilerinin yüksek kesimlerde sürdüğünü söyledi.

Kayalıköy Barajı'nda kuraklık nedeniyle su miktarının azaldığını ve bu nedenle Süloğlu Barajı'ndan kente su verileceğini dile getiren Gencan, "Süloğlu Barajı'ndaki hattı devreye almaya çalıştık. Bu hat 1993'te faaliyete girmiş asbest borulardan oluşuyor ve 26 noktada onarım çalışması yaptığımız halde su verimi saatte 780 metreküpe düşüyor ve hat devreden çıkıyor." dedi.

Gencan, Süloğlu hattının yenileneceğini aktardı.

Bu kapsamda Ankara ziyareti gerçekleştirdiğini anlatan Gencan, şunları kaydetti:

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile bir görüşme gerçekleştirdik. 7 kilometrelik Süloğlu hattının yapımının bizim için çok önemli olduğunu ilettik. Süloğlu hattı onarıldığı taktirde su sorununu çözmüş oluyoruz. Bunun ihalesi tamamlanmış vaziyette, hızlı şekilde yapılacaktır. Edirne Valimiz ve milletvekillerimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar da bu sürece dahil oldular. Bu hattın kısa süre içerisinde yapımı gerçekleştirilecek."

Şehrin yüzde 85'ine su verildiğini aktaran Gencan, kesinti yaşanan yüksek yerlerdeki apartmanlara tankerlerle su takviyesi yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Gencan, kentte kuyular açtıklarını ve Kayalıköy Barajı'ndan İSKİ, TESKİ ve DSİ desteğiyle yüzer platform oluşturarak su alacaklarını kaydetti.

İstasyon Mahallesi'nde TCDD'nin çalışması sırasında gerçekleşen hasarı ise kısa sürede giderdiklerini belirten Gencan, kentteki su sorununu çözmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Gencan, gazetecilerin İller Bankası ziyareti, Ulus Pazarı, belediyenin vergi borcu, kentsel dönüşüm, kitap fuarı ve sahipsiz hayvanlar için oluşturulan doğal yaşam alanı konularındaki sorularını da yanıtladı.