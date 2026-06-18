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Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 150 dekar buğday tarlası ile 50 dekar ağaçlık alanı yaktı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde üzüm bağında spiral makinesiyle demir boru kesimi sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında 150 dekar buğday ekili tarla ile 50 dekar ağaçlık ve çalılık alan zarar gördü.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde üzüm bağında spiral makinesi ile demir boru kesimi sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında yaklaşık 150 dekar buğday ekili tarla ile 50 dekar ağaçlık ve çalılık alan zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sazlımalkoç köyünde çıktı. İddiaya göre, Z.K. (69), kendisine ait üzüm bağında spiral makinesi ile demir boru kestiği sırada çevreye sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikte bulunan buğday ekili tarlalar ile ağaçlık ve çalılık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 150 dekar buğday ekili tarla ile 50 dekar ağaçlık ve çalılık alan zarar gördü. Jandarma komutanlığında ifadesi alınan üzüm bağının sahibi Z.K., daha sonra serbest bırakıldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ(Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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