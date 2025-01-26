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Edirne'de Sokak Hayvanlarına Skandal Muamele: 4 Yavru Köpek Çöp Tenekesine Atıldı

Edirne'de Sokak Hayvanlarına Skandal Muamele: 4 Yavru Köpek Çöp Tenekesine Atıldı
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Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda bir çalışan tarafından çöp konteynerine atılan 4 köpek yavrusu, hayvanseverler tarafından kurtarılarak veterinere götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki bir görevlinin, poşetle çöp konteynerine attığı 4 köpek yavrusu, hayvanseverler tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.

Barınağı ziyaret eden bazı hayvanseverler çöp konteynerini kontrol ettiğinde poşet içerisinde canlı köpek yavrularını gördü.

Hayvanseverler tarafından poşetten çıkartılan yavrulara, barınak görevlileri tarafından mama ve su verildi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Olayın, barınaktaki bir personel tarafından gerçekleştirildiği öğrenilirken, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu barınağa giderek inceleme yaptı.

Akın ve Tanrıkulu hayvansever derneklerinin temsilcileriyle görüşüp taleplerini dinledi.

Olayla ilgili belediye tarafından soruşturma başlatıldı, ilgili personel ise görevden el çektirildi.

Köpek yavruları 22 Dost Eli Derneği tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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