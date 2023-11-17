Edirne'de Söğütlük İzzet Arseven Kent Ormanı'na yapılan Millet Bahçesi projesi tepkilere neden oldu

Edirne'de çevreciler, Söğütlük İzzet Arseven Kent Ormanı'na yapımı devam eden Millet Bahçesi projesi inşaatının hukuka aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Söğütlük Doğal Kalsın Platformu adına açıklama yapan Ziya Gökerküçük, "Biz kentliler olarak konuyla ilgili kurumlardan Danıştay kararı sonrası Söğütlük ve çevresindeki ormana zarar veren çalışmaları en kısa sürede durdurup sonlandırmasını, Söğütlük'ün kent ormanı olarak yeniden halkın hizmetine açılmasını ve bugüne kadar hukuka uygun davranmayan sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Söğütlük Doğal Kalsın Platformu ve Trakya Platformu Edirne Bileşenleri üyeleri bugün Söğütlük İzzet Arseven Kent Ormanı önünde basın açıklaması yaptı. Gökerküçük, millet bahçesinin akıl, bilim, hukuka uygun bir şekilde çorak bir alana yapılması gerektiğini ifade etti.

"DOĞAL HALİYLE KALMASINI TALEP EDİYORUZ"

Gökerküçük, şunları kaydetti:

"Umarız son açıklamamız olur, bir daha ki açıklamayı içeride Meriç Nehri kıyısında yaparız. Söğütlük Millet Bahçesi yapılamaz. Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı, TOKİ ve Valilik elbirliğiyle Edirne'mizde Millet Bahçesi yapmak istemekte ancak en başından beri dediğimiz gibi yanlış bir yeri yapmak istemektedir. Bundan dolayı Söğütlük'ü iktidar gücü ile Millet Bahçesi yapma girişimi; aklın, bilimin, hukukun ve halkın itirazı sonucu Ankara 14. İdare Mahkemesi'nden sonra Danıştay 13. Dairesi tarafından da iptal edildi. Danıştay hukuki ve teknik altyapısı oluşturulmadan yapılan Millet Bahçesi'nin ihalesinin iptaline karar vermiş ayrıca Söğütlük'ün orman parkı olduğunu buranın millet bahçesi yapılamayacağına hükmetmiştir. Edirne'ye eğer Millet Bahçesi yapılacaksa bu akıl, bilim, hukuka uygun bir şekilde belirlenip çorak bir alan yeşile dönüştürülerek yapılmalıdır. Zaten orman olan bir alanın Millet Bahçesi adı altında betona boğulmamasını, doğal haliyle kalmasını talep ediyoruz.

"HAKKIMIZI HUKUK YOLUYLA ARAYACAĞIMIZI İLAN EDİYORUZ"

Biz kentliler olarak konuyla ilgili kurumlardan Danıştay kararı sonrası Söğütlük ve çevresindeki ormana zarar veren çalışmaları en kısa sürede durdurup sonlandırmasını, Söğütlük'ün kent ormanı olarak yeniden halkın hizmetine açılmasını ve bugüne kadar hukuka uygun davranmayan sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Unutulmamalıdır ki mahkeme kararlarına uymak başta idare olmak üzere herkes için zorunludur, bu kararı görmezden gelip bu saatten sonra halen Söğütlük'ü Millet Bahçesi yapma girişimleri de her halükarda hukuka uygun davranmama anlamına gelecektir. Edirne'de yaşayan kentliler adına son söz olarak herkesi hukuka uygun davranmaya davet ediyor, mahkeme kararının aksine hareket edilip Söğütlük'ü Millet Bahçesi'ne çevirme girişimlerine devam edilmesi halinde hakkımızı yine hukuk yoluyla arayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz."