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Edirne'de şehitler kabirleri başında anıldı

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Edirne'de şehitler kabirleri başında anıldı
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Edirne'de şehit öğretmen Adnan Tunca ile şehit üsteğmen Efkan Yıldırım kabirleri başında anıldı.

Edirne'de şehit öğretmen Adnan Tunca ile şehit üsteğmen Efkan Yıldırım kabirleri başında anıldı.

Buçuktepe Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törende dua edildi ve şehit kabirlerine çiçekler bırakıldı.

Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Savaş Çerkez ve Cenk Ergüden, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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