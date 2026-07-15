Edirne'de Şehit Yakınlarının El Emeği Sergisi

Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınlarının el emeği ürünlerinden oluşan sergi açıldı.

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, ailelerin sergi hazırlanırken bir araya gelip dertlerini paylaştığını ve yüklerini hafifleten aktiviteler yaptığını söyledi.

Kursu daha önce de ziyaret ettiğini ifade eden Sezer, "Hem güzel vakit geçiriyorlar hem de emeklerini ortaya koyuyorlar. Valilik olarak bu tür faaliyetleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Dernek Başkanı Leyla Vardar Karaduman da sergi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından kursa katılan şehit ailelerine belgeleri takdim edildi. Daha sonra kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Sezer ve beraberindekiler, sergiyi gezdi.

Programa, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile kurum müdürleri katıldı.