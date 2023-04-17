Edirne'de Sakal-ı Şerif'i görmek için vatandaşlar Eski Cami'ye akın etti

EDİRNE'de, Kadir Gecesi dolayısıyla Eski Cami'de, Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Teravih namazını kılan çok sayıda vatandaş, Sakal-ı Şerif'i görebilmek için camide yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar kentin en eski camilerinden Eski Cami'yi doldurdu. Okunan dualar ve kılınan teravih namazının ardından camide Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı. Cami müezzini tarafından özel kutuda saklanan Sakal-ı Şerif, minbere getirilerek örtüsü açıldı. Vatandaşlar Sakal-ı Şerif'e dokunduktan sonra yüzlerine sürüp dua etti.Sakal-ı Şerif ziyareti sırasında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görebilmek için minbere akın edince, cami görevlileri müdahale ederek sıraya girmelerini istedi. İlk önce erkekler daha sonra ise kadınlar tek tek Sakal-ı Şerif'i ziyaret ederek dua etti.