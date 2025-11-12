Haberler

Edirne'de sahipsiz köpeği sürükleyen belediyede personeli gözaltına alındı

Edirne'de sahipsiz köpeği sürükleyen belediyede personeli gözaltına alındı
Güncelleme:
Edirne'de sosyal medyada yayımlanan görüntülerde sahipsiz bir köpeği iple sürüklediği iddia edilen belediye personeli A.Y., gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Edirne'de sahipsiz köpeği sürüklediği iddia edilen belediye personeli gözaltına alındı.
  • Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğin iple sürüklendiği sosyal medya görüntüleri üzerine soruşturma başlattı.
  • Gözaltına alınan şüpheli, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda görev yapan A.Y. oldu.

Edirne'de sahipsiz köpeği sürüklediği öne sürülen belediye personeli gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, sahipsiz köpeğin iple sürüklendiği sosyal medyadaki görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda görev yapan şüpheli A.Y'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Köpeğin Karaağaç Mahallesi'nde iple sürüklendiği görüntü dün sosyal medyada paylaşılmış, A.Y. hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
