Edirne'de sahibinin elinden kaçan arabaya koşulu at, 5 araçta hasara neden oldu

12 Aralık 2023 17:03 Güncelleme: 17:04

Zübeyde Hanım Caddesi'nde, üzerinde sahibi olmayan at arabasının, yol kenarındaki araçlara çarptığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Yol boyunca 5 araca çarpan arabaya koşulu atı yakalayan Mehmet Sönmez, atı arabasından çıkardıktan sonra bir ağaca bağladı. At arabası sahibinin ortada olmadığını belirten Sönmez, 'Atı arabasından çıkarıp ağaca bağladık. Sahibi düştü mü, hastaneye mi götürdüler belli değil.' dedi. Olay yerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri atın çipinin olmadığını belirledi. Arabasından çıkartılan at, Edirne Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı. At arabası ise olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan aracı hasar gören vatandaşlar da at sahibinden şikayetçi oldu.