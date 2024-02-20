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Edirne'de ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi

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Edirne'nin Enez ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında bir şüphelinin üzerinde ruhsatsız av tüfeği ve Keşan ilçesinde ise uyuşturucu ele geçirildi. Her iki olayda da şüpheliler gözaltına alındı.

Edirne'de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'in Karaincirli köyünde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulama sırasında bir şüphelinin üzerinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Uyuşturucu ele geçirildi

Keşan'da bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Z.G'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalandı

Keşan'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Hasır Sokak'ta durumundan şüphelendiği T.G'yi durdurdu.

Üst aramasında 3,65 gram kannabinoid ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Keşan Enez Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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