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Edirne'de restore edilen tarihi konaklar turizme hizmet edecek

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Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte 60'a yakın konakta restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Konakları yapıp bırakmayacağız, hepsini işlevsel hale getireceğiz.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte 60'a yakın konakta restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Konakları yapıp bırakmayacağız, hepsini işlevsel hale getireceğiz." dedi.

Vali Sezer, gazetecilere, kentte kültürel varlıkların ortaya çıkartılması için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kültürel varlıkların ayağa kaldırıldıktan sonra işlevsel hale getirilmesinin Edirne'ye değer katacağını dile getiren Sezer, bu kapsamda Kaleiçi semtindeki konakların restorasyonunun çok önemli olduğunu bildirdi.

Sezer, konakların restore edilmesiyle bölgedeki kültür, sanat ve turizm etkinliklerini arttırmayı hedeflediklerini vurguladı.

60'a yakın konakta restorasyon devem ediyor

Vali Sezer, Kaleiçi'ndeki bütün yapıların restorasyonunu yapacaklarını kaydetti.

Şu anda 60'a yakın konakta restorasyon çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sezer, "Konakları yapıp bırakmayacağız, hepsini işlevsel hale getireceğiz. ya gastronomi ya konaklama ya da farklı alanlarla ilgili çalışacaklar. Edirne'de dokunmadığımız bir tane yapı kalmayacak. Hepsini elden geçireceğiz. Bunun içerisine 100'e yakın çeşme de dahil." ifadelerini kullandı.

Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne'ye özel ilgisi olduğunu vurgulayarak, aktarılan ödeneklerle hızlı bir şekilde kenti güzelleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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