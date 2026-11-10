Edirne'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan minibüste 2 kişi yaralandı

Edirne'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan minibüste 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de D100 karayolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarpan kapalı kasa minibüste 2 kişi yaralandı. Araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edirne'de kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan minibüste 2 kişi yaralandı.
Kaza, Havsa- Edirne D100 karayolunun Kırklareli Kavşağı yakınlarında meydana geldi. V.P.'nin sürücülüğünü yaptığı 22 AV 065 plakalı kapalı kasa minibüs, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü V.P. ve adı öğrenilemeyen yanındaki yolcu yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, ihbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada aracın motor kısmından alevler yükseldi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,