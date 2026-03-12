Haberler

Edirne'de İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu helva sohbeti düzenlendi

Güncelleme:
Edirne Valiliği tarafından Selimiye Meydanı'nda düzenlenen Ramazan Sokağı etkinliğinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı. Programda çeşitli etkinlikler ve müzik performansları ile milli şair anıldı.

Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı'nda İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu helva sohbeti gerçekleştirildi.

Etkinlik çadırında düzenlenen programda sanat yönetmeni Murat İçkır ve ekip arkadaşları, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nü kutladı.

Ersoy'un hayatından kesitler sunulan sohbette, milli şairin eserleri de türküler eşliğinde seslendirildi.

Zeybek gösterisinin de yer aldığı programda sanatçılar ve seyirciler birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Seyircilerin maniler söyleyip, bilmecelere cevap aradığı helva sohbeti duayla sona erdi.

Programı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
