Haberler

Hayati İnanç, Ramazan Sokağı'nda Edirnelilerle buluştu

Hayati İnanç, Ramazan Sokağı'nda Edirnelilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valiliği tarafından düzenlenen 'Ramazan Sokağı' etkinliğinde şair ve yazar Hayati İnanç, Edirnelilere zamanın kıymetini anlattı. İnanç, Ramazan ayında kalp kırmamanın önemine vurgu yaptı ve Selimiye Camisi'nin tarihine dair bilgiler paylaştı.

Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı" etkinliklerinin konuğu araştırmacı, şair ve yazar Hayati İnanç, Edirnelilerle bir araya geldi.

İnanç, etkinlik çadırında gerçekleştirdiği "Can Veren Pervaneler" söyleşisinde tarihi, edebi ve dini şahsiyetlerin yaşamlarından örnekler sundu.

İnsan ömründe zamanın en önemli yapı taşlarından biri olduğuna değinen İnanç, ramazan ayında zamanın ibadetle geçirilmesi gerektiğini belirtti.

İnsanların zamandan en kaliteli şekilde istifade etmesi gerektiğini anlatan İnanç, "Yarın ya gelir ya gelmez, sadece bugün var. Bugün de gitmek üzere, hayat işte budur. Zamanın kıymetini bilmeyen hiçbir şeyin kıymetini bilmez. Allah bize bu idraki nasip etsin. Büyük bir emanet olan zamanın kıymetini bilmek çok önemlidir." dedi.

Selimiye Camisi'nin her yönüyle çok şey anlattığını dile getiren İnanç, Mimar Sinan'ın camiyi yaparken 80 yaşını geçtiğini söyledi.

İnanç, "80 yaşın üzerinde dünya tarihinin en büyük eserlerinden birini inşa ediyor. Ders alınmalı, durup düşünülmeli. 2. Selim merhum zamanındaydı. Selimiye Camisi ustalık eseridir. Ondan önceki Süleymaniye Camisi kalfalık, Şehzadebaşı Camisi ise çıraklık eseridir." ifadelerini kullandı.

"Kalp kırmamak için çok dikkatli olmak lazım"

İnanç, Ramazan ayının kalpleri kazanmak için bir milat olması gerektiğini belirtti.

Ramazanda özellikle kalp kırmamak gerektiğini anlatan İnanç, "Kalp kırmamak lazım. Kalbi kırarsan başına ne geleceğini sen düşün. 'Gönül yıkanlar Allah'a düşman olur' diyor. Gönül kırmamak için ne kadar dikkat etsen o kadar değer. Sen kılığını kıyafetini beğenmezsin karşındakinin ama hiç belli olmaz, Allah'ın sevdiğidir. Kalp kırmamak için çok dikkatli olmak lazım. Güler yüz, tatlı dil, sükunet en iyi davranıştır."

İnanç, söyleşisini Hazreti Ayşe'ye atfedilen bir şiirle tamamladı.

Program sonunda Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, katılımlarından dolayı İnanç'a teşekkür ederek Edirnekari motifleriyle süslenmiş, Selimiye Camisi işlemeli tablo takdim etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara

Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin

17 yaşındaki İremnur'dan ağabeyiyle ilgili mide bulandıran iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı

Neredeyse tüm ilçeyi alacaktı! Ünlü oyuncudan dev yatırım
Asensio kariyer rekoru kırdı ama tam sevinemedi

O gole neden bu kadar sevindiği ortaya çıktı! Sonrası kabus olmuştu
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Skandal Fırat Nehri çıkışı! 'Tevrat'a dayanıyor' deyip iyice küstahlaştı

Skandal Fırat çıkışı! "Tevrat'a dayanıyor" deyip iyice küstahlaştı
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı

Neredeyse tüm ilçeyi alacaktı! Ünlü oyuncudan dev yatırım
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Ünlü mankenin podyumda zor anları! Bir adım bile atamadı

Ünlü mankenin podyumda zor anları! Bir adım bile atamadı