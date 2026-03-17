Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı iftar programı düzenledi, Türk Kızılay'ı Ramazan Sokağı'nda lokma ve lokum ikram etti. Ayrıca Trakya Üniversitesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi ve huzurevi sakinlerine ziyaretler yapıldı.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Kadir Gecesi'nin İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Saadet Partisi'nin son dönemde yükseliş yakaladığını belirten Tekin, "Milletimizin umudu yeniden milli görüştedir, Saadet Partisi'ndedir. Sahadayız, milletimizle birlikteyiz ve her geçen gün daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. ifadelerini kullandı.

Programa İl Başkanı Tezcan Karakütük, Bölge Başkanı Hüseyin Oruç ve partililer de katıldı.

TÜ'de yangın tatbikatı düzenlendi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü iş birliğinde üniversitenin tüm birimlerini kapsayacak yangın tatbikatı düzenlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından katılımcılara yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı ve başlangıç aşamasındaki yangınlara müdahale teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Katılımcılar da tüpleri kullanarak kontrollü şekilde yangına müdahale pratiği yaptı.

Tohumcu'dan huzurevi sakinlerine ziyaret

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Huzurevinden hizmet alan yaşlıları ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Tohumcu, sohbet ettiği huzurevi sakinlerinin Kadir Gecesi'ni kutladı.

Türk Kızılay'dan lokma ve lokum ikramı

Türk Kızılay Edirne Şubesince Ramazan Sokağı'nda lokma ve lokum ikramında bulunuldu.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Gecesi dolayısıyla Ramazan Sokağı'nda etkinlik düzenlendi.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren şube personeli ve gönüllüler, vatandaşlara da lokma ve lokum ikram ederek Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
