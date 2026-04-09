Evin bahçede park halindeki traktör yandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir evin bahçesinde park halindeki traktör çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Altıntaş köyünde meydana geldi. Köydeki bir evin bahçesinde park halinde bulunan traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, traktör kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı