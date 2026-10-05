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Edirne'de park halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiyece söndürüldü

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Edirne'de Medrese Alibey Mahallesi Kadirhane Caddesi'nde park halindeki 39 LU 895 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.

Edirne'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Medrese Alibey Mahallesi Kadirhane Caddesi'nde E.Z'ye ait 39 LU 895 plakalı otomobil park halindeyken motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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