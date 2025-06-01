Edirne'de Park Halindeki Otomobilde Yangın
Edirne'nin Medrese Ali Bey Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine meydana geldi ve aracın hasar görmesine neden oldu.
Edirne'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
E.M'ye ait 39 TL 322 plakalı otomobil Medrese Ali Bey Mahallesi Musalla Bayırı Sokak'ta park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel