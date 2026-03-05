Haberler

Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kişi park halindeki aracında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar olabileceği değerlendiriliyor. Hayatını kaybeden Ersin Çetin'in yakın zamanda 'Herkes gönlünü ferah tutsun, sebep sağlık nedenlerim' mesajı paylaştığı öğrenildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Ersin Çetin (48), park halindeki aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Çetin'in kısa süre önce sanal medya hesabından 'Herkes gönlünü ferah tutsun, sebep sağlık nedenlerim' yazılı paylaşım yaptığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karlıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Karlıköy Göleti mevkisinde park halindeki bir aracın sürücü kısmında tabancayla başından vurulmuş bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ersin Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma yaptığı incelemede araçta tabanca buldu. İntihar ettiği değerlendirilen Çetin'in cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Evli ve 2 çocuk babası Ersin Çetin'in, olaydan kısa süre önce sanal medya hesabından 'Herkes gönlünü ferah tutsun, sebep sağlık nedenlerim' yazılı paylaşım yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

