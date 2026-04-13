Edirne'de kontrolden çıkan panelvanın çarptığı 2 kişiden biri aracın altında kaldı

Edirne'de bir panelvanın çarpması sonucu 59 yaşındaki A.Ö. ağır yaralanırken, yanındaki çocuğun da kolundan yaralandığı öğrenildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'de panelvanın çarptığı biri ağır 2 kişi yaralandı.

F.Y. idaresindeki 34 BN 0832 plakalı panelvan, Sarıcapaşa Mahallesi'nde iki araca çarptıktan sonra A.Ö. (59) ile yanındaki çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle A.Ö. aracın altında kaldı.

Panelvan, yokuş aşağı sürüklendikten sonra başka bir araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla aracın altından çıkarılan A.Ö. ile kolundan yaralanan çocuk, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelen yaralı yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi.

Sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
