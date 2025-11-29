Edirne'de Özel Eğitim Ziyareti: Bakanlık Genel Müdürü Otrar İpsala ve Keşan'da İncelemelerde Bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, İpsala ve Keşan ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Otrar, Edirne programı kapsamında Keşan ve İpsala ilçelerindeki okul ve kurumlarda incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Otrar, devam eden faaliyetler hakkında da bilgi aldı.