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Edirne'de Otomobilde Gümrük Kaçağı Cinsel İçerikli Hap Ele Geçirildi

Edirne'de Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde gümrük kaçağı 962 cinsel içerikli hap ele geçirildi. Ayrıca içki, otomobil parçası, çay ve elektrikli ısıtıcı gibi çok sayıda malzeme de bulundu.