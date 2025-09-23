Haberler

Edirne'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Edirne'de meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

O.C. idaresindeki 22 AAP 574 plakalı otomobil ile Z.G. yönetimindeki 22 ADV 978 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazanın etkisiyle devrilen motosikletteki yolcu yaralandı.

Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
