Edirne'de otomobil takla attı; 2 yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Keşan-Enez kara yolu Kılıçköy mevkisinde meydana geldi. Enez'den Keşan yönüne giden B.Ö. (30) yönetimindeki 03 UU 436 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü B.Ö. ve yanında bulunan B.D. (29) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı