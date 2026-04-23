Edirne'den kısa kısa

Edirne'de gerçekleşen 2026 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Toplantısı'nda, orman varlığının korunması ve olası yangınlara karşı önleyici tedbirler ele alındı. Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, iklim değişikliği ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Edirne'de "2026 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Toplantısı", Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile komisyon üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek, orman varlığının korunması için tüm kurumların teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, olası orman yangınlarına karşı alınacak önleyici tedbirler, yangın esnasında yürütülecek faaliyetler, araç ve ekipman kapasitesinin mevcut durumu ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Özellikle yangınlara hızlı müdahale edilmesi ve kontrol altına alınması sürecinde iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından, 2026 yılı içerisinde uygulanacak "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararları" imzalanarak yürürlüğe girdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse üreticilerle bir araya geldi

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünü ziyaret ederek üreticilerle buluştu.

Saha çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Köse, köyde devam eden tarımsal faaliyetleri yerinde inceleyerek ürünlerin durumu hakkında bilgi aldı.

Üreticilerin talep ve önerilerini dinleyen Köse, çiftçilerle tarımsal desteklemeler ve yeni üretim sezonu planlamaları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Tarımın her aşamasında üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Köse, tüm çiftçilere bereketli ve verimli bir üretim sezonu diledi.

Köse'ye ziyaretinde, il ve ilçe müdürlüğü teknik personeli de eşlik etti.

"Benim Dünyam" resim sergisi açıldı

Edirne Belediyesi ve Edirne Çocuk Hakları Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Benim Dünyam" isimli resim sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Çocukların hayal dünyasını yansıtan resimlerin yer aldığı açılışa, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Tayfun Zafer, çocuklar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergi gezildi, çocuklara katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
