Edirne'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
Edirne'nin Lalapaşa ilçesindeki Ömeroba köyünde çıkan orman yangınına karşı 2 yangın söndürme uçağı ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde çıkan orman yangınını söndürmek için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için 2 yangın söndürme uçağı ile karadan çok sayıda ekiple müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel