Edirne'de Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu

Edirne'de Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına karşı havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangının kontrol altına alınması için çeşitli ekip ve araçlar bölgeye sevk edildi.

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye helikopterler ile Lalapaşa ve Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Özel İdaresi'nden kepçe ve greyderler de bölgeye gönderildi. Jandarma ekipleri ile köylüler de yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin kontrol altına alınması için helikopter, arazöz ve su tankerleriyle çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "Geçmiş olsun" ziyareti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Ukrayna'dan Rus Ordusu'na ait hedeflere saldırı

Ukrayna'dan Rusya'nın stratejik hedeflerine saldırı!
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.