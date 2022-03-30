Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde evlerinde silahla vurulmuş cesetleri bulunan aynı aileden 4 kişi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, dün sabah kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi. Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet ve Filiz Güner çifti ile oğulları Anıl'ın başından, Mehmet Güner'in ise omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili geniş kapsamlı çalışmasını sürdürüyor. Bugün katliam yapılan ev ve çevresinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı bir çalışma daha gerçekleştirildi.