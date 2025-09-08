Haberler

Edirne'de Okul Çevrelerinde Jandarma Denetimi

Edirne'de Okul Çevrelerinde Jandarma Denetimi
Edirne'de jandarma ekipleri, okul çevrelerinde asayiş ve servis denetimi gerçekleştirerek emniyet ve kamu düzenini sağlamak amacıyla 51 tim ve 150 personel ile uygulama yaptı. Seyyar satıcılar kontrol edildi ve okul servis sürücüleri bilgilendirildi.

Edirne'de jandarma ekipleri okul çevrelerinde asayiş uygulaması ve servis denetimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması emniyet ve kamu düzeninin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 51 tim ve 150 personelin katılımıyla yapılan denetimde okul önleri ve çevresinde uygulama gerçekleştirildi, seyyar satıcılar kontrol edildi.

Okul servislerinin denetlendiği çalışmada, servis sürücüleri temel trafik konuları hakkında bilgilendirildi.

Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

