Edirne'de Okul Çevrelerinde Jandarma Denetimi

Edirne'de jandarma ekipleri okul çevrelerinde asayiş uygulaması ve servis denetimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması emniyet ve kamu düzeninin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 51 tim ve 150 personelin katılımıyla yapılan denetimde okul önleri ve çevresinde uygulama gerçekleştirildi, seyyar satıcılar kontrol edildi.

Okul servislerinin denetlendiği çalışmada, servis sürücüleri temel trafik konuları hakkında bilgilendirildi.

Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.