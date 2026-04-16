Edirne'de öğretmenlerden okul saldırılarına tepki

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğretmenler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırılarını protesto etmek amacıyla 2 günlük iş bıraktı ve oturma eylemi düzenledi. Öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, eğitimciler saldırıları kınadı ve kayıplara dikkat çekti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına tepki gösteren Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarına bağlı öğretmenler, 2 gün süreyle iş bırakarak, Alparslan Türkeş Meydanı'nda oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı. Öğretmenlere, ortaokul öğrencileri de katılarak destek verdi.

Eğitim-Sen Keşan Temsilcilik Başkanı Asalet Koç, okullarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik yapılan saldırıları kınadıklarını belirterek, "Dün Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıyla beraber tablo daha da iç karartıcı bir hal aldı. Maalesef son saldırıda 10 insanımız hayatını kaybetti. 1 öğretmen ve 9 öğrencimiz. Bu 9 öğrencimiz daha 5'inci sınıf öğrencisiydi. Bu kayıplar hepimizi derinden üzdü. Sadece eğitimciler değil, öğrencilerde hedef alınıyor. Yıllar önce televizyonlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da ve benzeri ülkelerde okul baskınları ve hayatını kaybeden çocuklar, gençler görüyorduk. Bir gün bizim ülkemize geleceği akılımızın ucundan bile geçmiyordu. Ama maalesef başımıza geldi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
