Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Öğrencilere Meslek Tanıtım Günü Düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilere yönelik 'meslek tanıtım günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu da yer aldı.

Edirne Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilere yönelik "meslek tanıtım günü" etkinliği düzenlendi.

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen etkinliğe Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu katıldı.

Öğrencilere meslek yaşamıyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Aydoğdu, makine, elektrik, bilgisayara ve mekatronik mühendislikleri hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Şengül Çildam, kurum olarak iş arayan ve işverenlere hizmet verdiklerini belirtti.

Meslek seçme aşamasında olan öğrencilere yol göstermek amacıyla tanıtım etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Çildam, "İnsan hayatının en önemli kararlarından birisi meslek seçimi. Tanıtım günlerinin kariyer planlaması yapacak olan gençlere faydalı olmasını ümit ediyorum. Programa destek verenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Trakya Üniversitesi Edirne Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür? 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı? Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı? Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü hayatı ve biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title