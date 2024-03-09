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Edirne'de Öğrenciler İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi

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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için sessiz yürüyüş düzenledi. Öğrenciler Türk ve Filistin bayraklarıyla Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Eski Cami önünde bir araya gelen öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

Gruptakiler adına açıklama yapan Muammer Morkoç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetli şekilde sürdüğünü belirtti.

Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından birinin boykot olduğunu belirten Morkoç, şunları kaydetti:

"Biz siviller olarak zulme açıktan destek veren firmalara ve buna göz yumanlara karşı boykota devam etmekte kararlı olduğumuzu tekrar ve tekrar ilan ediyoruz. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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