Edirne'de Noel Ayini Coşkusu

Edirne'deki Aziz Konstantin ve Elena Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Abdurrahman Mahallesi'ndeki kilisede düzenlenen ayine Bulgaristan'dan gelen Ortodokslar katıldı.

Rum Ortodoks Metropoliti Amfilohios ve papaz Atanas Sultanov, İncil'den Hazreti İsa'yı anlatan ilahi ve dualar okurken, katılımcılar mum yakarak dua etti.

Ayin, duanın ardından Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan, okunmuş ekmeğin dağıtılmasıyla sona erdi.

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, ayinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılı mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

Koca bir yılın geride kaldığını belirten Kafedzhiyska, "Yeni yıldan daha fazla güzellik, daha fazla mutluluk daha çok başarı bekliyoruz. Herkese iyi yıllar diliyorum." dedi.