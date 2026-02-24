Edirne'deki Nehirlerin Debi Düşüşe Geçti, Tarihi Köprüler Açıldı

EDİRNE'de son yağışlar ve Bulgaristan'dan su bırakılması nedeniyle 'kırmızı alarm' verilen Meriç Nehri ile 'turuncu alarm' verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti. Düşüşün ardından nehirler üzerindeki tarihi köprüler, kontrollü olarak yaya trafiğine açıldı.

Son yağışlar, karın erimesi ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılması ile birlikte Edirne'deki nehirlerde su seviyesi, 19 Şubat'ta artışa geçti. Tunca Nehri'nin taşması sonrası tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi ve Kırkpınar Er Meydanı, su altında kaldı. Meriç Nehri'nin yatağından taşması sonucu da kent merkezine bağlı Bosnaköy civarında, bağ evlerinin bulunduğu bölgede kısmi taşkınlar meydana geldi. Bu bölgelerdeki çiftlik ve bağ evlerinde mahsur kalan çiftlik hayvanları ile diğer hayvanların kurtarılması için AFAD ile Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG-EME) ekipleri, çalışma başlattı. Botlarla bölgeye giden ekipler, hayvanları kurtarıp, güvenli bölgelere taşıdı. Ekipler bugün de bölgedeki hayvanları kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

TAŞKIN BELDELERDE DE ETKİLİ OLDU

Meriç ilçesine bağlı Alibey-Karayusuflu ile Rahmanca-Hasırcı Arnavutköy yolları, artan nehir debisi nedeniyle trafiğe kapandı. Köylere alternatif güzergahlardan ulaşım sağlandı. Meriç ilçesinin Subaşı beldesinde de çeltik sahaları su altında kaldı. Beldede, belediyeye ait iş makineleri taşkın sularının yayılmasını önlemek için çalışma sürdürdü. Bölgede seddenin patlaması sonucu su geniş alana yayıldı.

SARAYİÇİ'NE GİRİŞLER HALA YASAK

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 'kırmızı alarm' uyarısı verdiği ve debisi 1500'ü aşan Meriç Nehri'ndeki debi bugün saat 14.00'de 1407 metreküp/saniyeye düşerken, 'kırmızı alarm' seviyesi korundu. Tunca Nehri'nde de düşüş sürüyor. 'Turuncu alarm' seviyesinde bulunan Tunca Nehri'nde debi 138 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Düşüşün ardından Tunca ve Meriç Nehri üzerindeki tarihi köprüleri, kontrollü olarak yaya trafiğine açıldı. Tunca'nın taşması sonucu günlerdir su altında bulunan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ne giriş yasağı ise sürüyor.

