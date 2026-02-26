Haberler

Edirne'de nehirlerin debileri düşüyor

Edirne'de nehirlerin debileri düşüyor
Güncelleme:
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerinde düşüş sürerken, Tunca'nın alarm seviyesi sarıya inerken Meriç'in seviyesi turuncu kodda kalıyor. Su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan hayvanlar kurtarılıyor.

EDİRNE'de 'kırmızı alarm' verilen Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerinde düşüş devam ediyor. Tunca'da alarm seviyesi 'sarı'ya düşürülürken, Meriç'in seviyesi 'turuncu'da bulunuyor.

Son yağışlar, karların erimesi ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılması ile birlikte Edirne'deki nehirlerde su seviyesi, 19 Şubat'ta artışa geçti. Tunca Nehri'nin taşması sonrası tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi ve Kırkpınar Er Meydanı, su altında kaldı. Meriç Nehri'nin yatağından taşması sonucu da kent merkezine bağlı Bosnaköy civarında, bağ evlerinin bulunduğu bölgede kısmi taşkınlar meydana geldi. Bu bölgelerdeki çiftlik ve bağ evlerinde mahsur kalan çiftlik hayvanları ile diğer hayvanların kurtarılması için AFAD koordinesinde çalışma başlatıldı. Kırklareli, Sakarya, Bursa, Tekirdağ ve Yalova'dan gelen ekiplerin de katıldığı çalışmada, hayvanlar alınıp güvenli bölgelere götürüldü.

Su debileri artan ve 'kırmızı alarm' verilen Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerinde salı günü başlayan düşüş sürüyor. Bugün, saat 10.00 itibarıyla Tunca Nehri'nin debisi 110 metreküp/saniyeye, Meriç Nehri'nin debisi 1062 metreküp/saniyeye düştü. DSİ, Tunca'nın alarm seviyesini sarıya düşürürken, Meriç'in turuncu kodlu alarm seviyesi devam ediyor.

