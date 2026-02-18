Haberler

Edirne'de debisi yükselen Meriç Nehri arazilere yayıldı

Edirne'de debisi yükselen Meriç Nehri arazilere yayıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerindeki debi artışı nedeniyle Elçili köy yolunun bir kısmı suyla kaplandı. Meriç Nehri'nin debisi saniyede 1159 metreküp olarak ölçüldü.

Edirne'de nehir debilerinin yükselmesi sonucu Elçili köy yolunun bir kısmı su altında kaldı.

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerindeki debi artışı devam ediyor.

Tunca Nehri'nin debisi iki günde yaklaşık 5 kat artarken Meriç Nehri'nin debisi de artış devam ediyor.

Son ölçümde Meriç Nehri'nin debisi saniyede 1159 metreküpe ulaştı.

Meriç Nehri, Elçili köyü civarında bazı noktalarda yatağından çıkarak çevredeki arazilere yayıldı.

Taşan nehir nedeniyle Elçili yolunun bir bölümü suyla kaplandı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.

Kaynak: AA " / " + Gökhan Balcı -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi