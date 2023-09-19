Edirne'de nadir görülen Ebabil kuşu koruma altına alındı

Edirne'de az rastlanan Ebabil kuşu görüldü. Esnaf Mustafa Semerci, koruma altına aldığı kuşu Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceğini söyledi.

Edirne'de esnaflık yapan Mustafa Semerci, bir arkadaşının uçamaz halde bulduğu ebabil kuşunun bakımını üstlendi. Semerci, 2 günlük misafirliğin sonunda ebabil kuşunu, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceğini söyledi. Kuşa 2 gündür baktığını söyleyen Semerci, şunları söyledi:

"İLK DEFA RASTLADIM"

"Yaptığım araştırmalarda ebabil kuşu olduğunu öğrendim. Daha önce hiç görmemiştim, ilk defa rastladım. Yaptığım araştırmalarda 8 ay boyunca havada uçan bir kuş, hiç konmayan. Uykusunu havada yapan bir kuş olarak anlatılıyor. Yeme ihtiyacını havada yakaladığı böceklerden, su ihtiyacını da havadaki su damlacıklarından yaptığı ifade ediliyor. Kuşun uçması için minareden salınmasının daha uygun olduğunu söylüyorlar. Yere düştüklerinde bir daha kalkamıyorlarmış. Yavru yapmak için de yüksek kayalıkları tercih ediyorlarmış."