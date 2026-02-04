Torunuyla yolun karşısına geçerken motosiklet çarptı; kaza kamerada

EDİRNE'de torunuyla yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Ş.A. ağır yaralandı. Kaza, iş yeri kamerasına yansıdı.

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'nde meydana geldi. Ş.A. ile torunu N.A. yolun karşısına geçmek istedi. N.A. refüjde beklerken, dedesi Ş.A. ise koşarak yola çıktı. Bu sırada E.L. idaresindeki 06 DAD 199 plakalı motosiklet Ş.A.'ya çarptı. Ş.A. ve devrilen motosikletin sürücüsü E.L. yola savruldu. Kazada Ş.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ş.A., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Çevredeki bir iş yerinin kamerasına da yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.