Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Edirne'de meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 22 AEJ 971 plakalı otomobil ile K.A. idaresindeki 22 ADD 814 plakalı motosiklet, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel