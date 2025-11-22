Haberler

Edirne'de Mobilya Mağazasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir mobilya mağazasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına alındı. Yangının, elektrik trafosunun patlaması sonucu meydana geldiği bildirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, mobilya mağazasındaki kullanılmayan eşyaların bulunduğu depo kısmında çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü. Eşyaların tamamen yandığı belirtildi.

Keşan-Malkara kara yolundaki mobilya mağazasının deposunda, saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı. Yangının, mağazada kullanılmayan eşyaların bulunduğu depoda elektrik trafosunun patlaması sonucu çıktığı öne sürüldü.

İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle yarım saatte, mağazaya sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Depodaki kullanılmayan eşyaların tamamen yandığı bildirildi. Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral da bölgeye gelip, yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
