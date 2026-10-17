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Edirne'de Meriç'te akıntıya kapılan çocuklardan 5 yaşındaki kızın cesedi bulundu

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Edirne'de Meriç'te akıntıya kapılan çocuklardan 5 yaşındaki kızın cesedi bulundu
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Edirne'de Meriç Nehri'nde botu alabora olan Irak uyruklu ailenin kaybolan çocuklarından 5 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu. Kaybolduğu bölgeye 4 kilometre mesafede bulunan çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı, diğer çocuk için arama sürüyor.

EDİRNE'de Meriç Nehri'nden yasa dışı olarak Yunanistan'a geçmek isteyen Irak uyruklu ailenin botunun alabora olması sonucu kaybolan 2 çocuktan 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Irak uyruklu 5 kişilik aile, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek için Edirne'ye geldi. Çift ile 3 çocuğu, botla Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinden Meriç Nehri'ne açıldı. Bir süre sonra bot alabora oldu. Suya düşen anne, baba ve bir çocuğu, nehirdeki adacığa çıktı, 2 çocuk ise akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Iraklı çift ile 12 yaşındaki kızları kıyıya çıkarıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

Ekipler, kayıp 2 çocuk için nehirde arama çalışması başlattı. Çalışmalara dün İzmir İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen 6 kişilik Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi ile Tekirdağ'dan dalgıç polisler destek verdi. Ekiplerin bugün yaptığı 3'üncü gün aramalarında nehirde kaybolan çocuklardan 5 yaşında olduğu belirtilen kızın cansız bedenine ulaşıldı. Kayboldukları bölgeye 4 kilometre mesafede askeri yasak bölge kesiminde bulunan çocuğun cansız bedeni, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kayıp diğer çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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