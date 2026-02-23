Edirne'de nehirlerin debileri arttı; mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı / Haber eklendi

Edirne'de Meriç Nehri'nin bazı bölümlerinin taşması sonucu Bosnaköy ve çevresindeki tarım alanları, su altında kaldı. Bu bölgelerdeki çiftlik ve bağ evlerinde mahsur kalan çiftlik hayvanları ile diğer hayvanların kurtarılması için AFAD ile Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG-EME) ekipleri, çalışma başlattı. Botlarla bölgeye giden ekipler, hayvanları kurtarıp, güvenli bölgelere taşıdı. Bu arada 'kırmızı alarm' uyarısı verilen Meriç Nehri'nin debisinde yükselişi devam ediyor. Bugün saat 10.00'da yapılan ölçümde 1439 olan debi, saat 12.00'de 1450 metreküp/saniyeye yükseldi. Tunca Nehri'nin 175 metreküp/saniye olan debisi ise 171 metreküp/saniyeye geriledi.

Haber-Kamera: Umut IŞIK-Olgay GÜLER/EDİRNE,

