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Edirne'de Meriç Nehri'nden Ayda 600 Bin Kilovatsaat Elektrik Üretilecek

Edirne'de Meriç Nehri'nden Ayda 600 Bin Kilovatsaat Elektrik Üretilecek
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Edirne'de inşa edilen Arşimet türbinli hidroelektrik santrali, Meriç Nehri'nden ayda toplam 600 bin kilovatsaat elektrik üretmeye başladı. Proje kapsamında nehrin iki kıyısına inşa edilen lastik savaklarla enerji elde ediliyor.

Edirne'de, Meriç Nehri'ndeki Arşimet türbinli hidroelektrik santralinden ayda 600 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor.

Meriç Nehri'nde 2021 yılında yapımına başlanan santral için nehrin iki kıyısına 70'er metrelik 3 lastik savak (lastik baraj) konuldu.

Yapım çalışmaları tamamlanan santraldeki su tutma ve deneme testlerinin ardından geçtiğimiz aylarda elektrik üretimine başlandı.

Nehirden enerji elde edilmesini sağlayan proje kapsamında ayda 600 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor.

Tesisi gezen Vali Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Proje sonrası nehirde su tutulmasıyla oluşan görüntü için "Balkanlar'ın boğazı" tanımlaması yapılıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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